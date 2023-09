Polícia Civil de Arapongas prende motorista que causou morte de primas

Siga o TNOnline no Google News

O motorista de 51 anos, apontado como responsável pelo acidente que causou a morte das primas Adriana Frigo, de 27 anos, e Luana Bertochi, de 22, no último dia 9 na PR-218, em Astorga, norte do Paraná, foi preso pela Polícia Civil em Arapongas nesta terça-feira (19).

O acidente aconteceu na noite de um sábado. As jovens, moradoras de Cambé, estavam indo a um rodeio em Astorga em um VW Fox quando foram surpreendidas por um carro trafegando na contramão e colidindo frontalmente contra elas. Uma câmera de segurança registrou o acidente - Assista:

Segundo a polícia, o motorista, morador de Arapongas, conduzia o veículo, um Chevrolet Omega, com débitos, a carteira de habilitação cassada e em estado de embriaguez. Ele voltava de uma festa em que consumiu bebidas alcóolicas durante todo o dia, de acordo com as investigações.



O delegado de Arapongas, Maurício de Oliveira Camargo, pediu a prisão preventiva do condutor e, após aceita pelo Ministério Público, o mandado de prisão foi cumprido nesta terça-feira.

O motorista deve responder pelo crime de duplo homicídio, segundo a Polícia Civil. Após o acidente, em que as primas morreram no local, o condutor e outros dois passageiros do Omega, de 26 e 53 anos, sofreram ferimentos e foram encaminhados ao Honpar, de Arapongas.

Foto por Divulgação/PRE Omega e Fox colidiram frontalmente

