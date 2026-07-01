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INVESTIGAÇÃO

Polícia Civil de Arapongas apreende cocaína, maconha e crack em imóvel usado para tráfico

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em residência da Vila Aparecida; saiba mais

Escrito por Da Redação
Publicado em 01.07.2026, 10:45:25 Editado em 01.07.2026, 10:45:19
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Polícia Civil de Arapongas apreende cocaína, maconha e crack em imóvel usado para tráfico
Autor Drogas apreendidas nesta quarta-feira em Arapongas - Foto: Divulgação PC-PR/Arapongas

A 22ª Subdivisão Policial (SDP) de Arapongas cumpriu, na manhã desta quarta-feira (01), mandados de busca e apreensão em um imóvel localizado na Vila Aparecida. Um volume considerável de entorpecentes foi apreendido no local. A operação faz parte de uma investigação relacionada ao tráfico de drogas.

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Durante as diligências, os policiais localizaram e apreenderam uma grande quantidade de cocaína, maconha e crack, além de diversos materiais utilizados para o fracionamento, embalagem e distribuição dos entorpecentes. A estimativa é de que o valor de mercado das drogas apreendidas supere R$ 50 mil.

No momento do cumprimento dos mandados, o imóvel estava desocupado. Entretanto, o principal alvo da investigação já foi identificado e as diligências prosseguem para sua localização e responsabilização criminal.

As investigações apontam que o imóvel era utilizado como ponto de distribuição de drogas para outros locais de comercialização, especialmente para o abastecimento de traficantes que atuam na modalidade delivery. Entre os materiais apreendidos estavam lacres de segurança semelhantes aos utilizados em entregas de alimentos, que, conforme apurado, eram empregados para lacrar as embalagens dos entorpecentes, conferindo uma falsa aparência de procedência e “pureza” da droga comercializada.

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A operação foi coordenada pela 22ª Subdivisão Policial de Arapongas, que segue com as investigações para identificar outros envolvidos no esquema criminoso, desarticular a rede de distribuição de entorpecentes e promover a responsabilização de todos os participantes.

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