Polícia Civil apresenta seis novos delegados para Arapongas e região

A 22ª Subdivisão Policial (SDP) de Arapongas, recebeu na manhã desta segunda feira (02), seis novos delegados de Polícia, que irão reforçar o efetivo da PCPR na Subdivisão de Arapongas e nas cidades subordinadas a cidade de Arapongas.

A Subdivisão de Arapongas foi contemplada com três novos Delegados, sendo eles, o delegado Bruno Delfino Sentone, e o delegado Getúlio Torres, que irão fazer parte do quadro da própria Subdivisão de Arapongas. Já a delegada Camila Costa, foi designada para assumir a Delegacia da Mulher na cidade de Arapongas.

Além desses novos delegados, que atuarão diretamente na cidade de Arapongas, a 22ª SDP, recebeu mais outros três delegados, que irão atuar nas cidades pertencentes à Subdivisão de Arapongas. Foram nomeados o delegado Ivan Pinheiro de Figueiredo, para a Delegacia da cidade de Primeiro de Maio, o delegado André Leite para a Delegacia da cidade de Jaguapitã e o delegado Ricardo Adilson Trinkel, que assumirá a delegacia da cidade de Centenário do Sul.

Os novos delegados foram aprovados no último concurso do Estado, que teve início no ano de 2020, para a contração de 150 novos delegados, sendo que, os novos delegados passaram pela formação profissional na Escola Superior de Polícia Civil do Paraná, na cidade de Curitiba, entre os meses de agosto e dezembro de 2022, onde em 23/12/2022, foram formados um total de 141 novos Delegados, que foram distribuídos por todo o interior do Estado do Paraná.

Durante a cerimônia ocorrida, nesta segunda na Subdivisão de Arapongas, o delegado chefe, Maurício de Oliveira Camargo, recebeu os novos delegados, enaltecendo a importância desse novo reforço, nos quadros da PCPR, que sem dúvida, irão contribuir para melhorar ainda mais os serviços prestados para a comunidade Araponguense e região.

A apresentação dos delegados em Arapongas teve a participação do presidente do Conselho de Segurança de Arapongas, o Sr. Wesley Tisiani Squilino, e demais conselheiros, onde também deram as boas-vindas aos novos delegados. Que segundo o Delegado Chefe, Maurício de Oliveira Camargo, além desses seis novos delegados, recém nomeados pela ESPC, em fevereiro deste ano, também será designado para a Delegacia de Arapongas, o delegado Anderson Seiji Kudo, que assumirá como Delegado Adjunto da 22ª SDP de Arapongas.

