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TRÁFICO

Polícia apreende mochila com drogas e quase R$ 5 mil em Arapongas

Suspeitos foram abordados na rua e confessaram esconder entorpecentes prontos para a venda em uma residência

Escrito por Da Redação
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Polícia apreende mochila com drogas e quase R$ 5 mil em Arapongas
Autor Caso foi registrado na tarde deste sábado (05) - Foto: Polícia Militar

Dois homens foram presos em flagrante em Arapongas (PR) após a Polícia Militar localizar uma grande quantidade de entorpecentes e dinheiro vivo escondidos em uma casa. A ação, conduzida por equipes da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), ocorreu após os suspeitos demonstrarem nervosismo ao notarem a aproximação da viatura policial durante um patrulhamento de rotina na Rua Dronte, na tarde deste sábado (05).

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Durante a abordagem na via pública, os policiais realizaram uma revista e encontraram dois pequenos pacotes de maconha com um dos homens. Questionado sobre a origem da substância, o outro suspeito confessou que estava comercializando entorpecentes e revelou que o restante do material ilícito estava guardado em sua própria casa.

Os policiais realizaram buscas e encontraram uma mochila contendo: 01 tablete in natura de maconha, 107 pedras de crack, 99 buchas de cocaína, 07 buchas de haxixe, tudo preparados e embalados para comércio, além de R$4.904,00 em espécie e 02 balanças de precisão.

Os dois homens receberam voz de prisão no local. Eles foram informados de seus direitos e encaminhados, junto com todo o material apreendido, para a delegacia da Polícia Civil de Arapongas, onde permanecem à disposição da Justiça para responder pelo crime.

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ARAPONGAS delegacia ENTORPECENTES POLICIA MILITAR prisão em flagrante trafico de drogas
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