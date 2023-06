Polícia apreende maconha em escola de Arapongas

Uma porção de maconha foi encontrada por alunos de uma escola localizada no Jardim Columbia, em Arapongas, no início da tarde desta quarta-feira, 21. A Polícia Militar (PM) foi acionada.

De acordo com o boletim de ocorrências, uma equipe estava realizando policiamento nas escolas, quando o diretor de uma delas solicitou a presença dos policiais, informando que alunos haviam localizado um invólucro com maconha, que depois de pesada, constatou 1,4 gramas.

Não foi possível identificar o proprietário do entorpecente, já que a droga estaria dispensada no chão. Diante do fato, a maconha foi encaminhada até a delegacia de Arapongas para as devidas providências.

