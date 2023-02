Polícia apreende cigarros contrabandeados em Arapongas

Da Redação

Policiais militares de Arapongas, Rolândia e Cambé apreenderam, na manhã desta quinta-feira (16), grande quantidade de cigarros contrabandeados. Um homem foi preso após abordagem na PR-218. A ação contou com apoio do helicóptero da PM.

Conforme a PM, diversas caixas de cigarro estavam em um veículo Fiat Strada. A carga foi encaminhada para a Polícia Federal e Receita Federal, em Londrina.

Mulher pode ter sido queimada pelo marido em Arapongas, diz polícia

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) investiga uma possível tentativa de feminicídio em Arapongas, registrada no dia 5 de fevereiro. Conforme o boletim registrado no dia 9 de fevereiro pelo familiares da vítima, uma mulher, que não teve a idade divulgada, sofreu queimaduras em diversas partes do corpo.

As lesões, de acordo com investigações, podem ter sido causadas pelo marido da vítima. No dia 5 de fevereiro, no local onde ocorreu a possível tentativa de feminicídio, a mulher e o homem foram atendidos pela equipe do Serviço de atendimento Móvel de Urgência (Samu).

