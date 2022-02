Polícia apreende armas e recupera veículo em Arapongas

Da Redação

A Polícia Militar (PM) apreendeu dois revólveres e recuperou um veículo na madrugada deste sábado (12), na Rua Flamingos, área central de Arapongas. Um adolescente, de 17 anos, foi apreendido e dois maiores foram presos.

Segundo a PM, a equipe realizava patrulhamento pelo centro do município quando observou um VW Gol vermelho que, ao avistar a viatura, freou bruscamente no semáforo do cruzamento das ruas Flamingos com a Lori.

Os policiais resolveram abordar. Durante buscas pelo carro, foram encontrados dois revólveres calibre 38, municiados e com numeração suprimida. Após verificação pele sistema, a PM constatou que o veículo não estava com o chassi original e tratava-se de um produto de furto ou roubo registrado em Campina Grande do Sul, no Paraná.

Ainda de acordo com a polícia, os dois maiores, que junto com o menor são moradores de Almirante Tamandaré, têm diversas passagens policiais, como disparo de arma de fogo, roubo agravado, estelionato e tráfico de drogas.

Os três suspeitos foram detidos. Antes de serem encaminhados à delegacia, foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), procedimento padrão durante a pandemia, e um deles testou positivo para a covid-19. Os testes dos outros deram negativo.

Eles devem responder por porte ilegal de arma de fogo, receptação e corrupção de menor, segundo a Polícia Militar.