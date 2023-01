PM salva recém-nascido engasgado com leite, em Arapongas

Da Redação

O bebê dela, com apenas 10 dias de vida, se engasgou enquanto mamava, deixando a mãe em pânico

Uma mãe, moradora da Vila Araponguinha, em Arapongas, norte do Paraná, viveu momentos de desespero na manhã desta quarta-feira, 25. O bebê dela, com apenas 10 dias de vida, se engasgou enquanto mamava, deixando a mãe em pânico.

Segundo o boletim de ocorrências, ela conseguiu acionar a Polícia Militar (PM), via 190 para pedir socorro. Uma equipe policial se deslocou rapidamente até o endereço e encontrou a mãe, tentando fazer a manobra de Heimlich, sendo que foi necessário a equipe continuar o trabalho. Logo após alguns movimentos, a criança apresentou sinais de melhora, e começou a chorar.

A equipe também acionou socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para avaliar a situação do bebê. O médico da equipe avançada encaminhou a criança para ficar em observação no hospital Santa Casa de Arapongas. Depois do susto, mãe e bebê passam bem.

Manobra de Heimlich

A manobra de Heimlich é uma técnica de primeiros socorros utilizada em casos de emergência por asfixia, provocada por um pedaço de comida ou qualquer tipo de corpo estranho que fique entalado nas vias respiratórias, impedindo a pessoa de respirar. Veja como fazer:

