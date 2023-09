PM recupera veículos roubados e prende assaltantes em Arapongas

A Polícia Militar (PM) de Arapongas, no norte do Paraná, agiu rápido e recuperou dois veículos roubados no sábado (17). Os veículos, uma caminhonete S10 e a moto Honda Titan estavam na garagem de uma casa, na Vila Aparecida, que foi invadida por quatro homens armados que também roubaram um Ford Fiesta. Este último veículo, entretanto, não foi recuperado.

Conforme a PM, as vítimas relataram que a casa foi invadida por quatro homens muito agressivos que inclusive agrediram um dos moradores com socos na cabeça. As vítimas foram amarradas e deixadas no jardim de inverno da casa e os bandidos fugiram levando a caminhonete que estava com a moto na caçamba e o carro.

Além dos veículos foram levados objetos da casa como TV 42 polegadas, marca Samsung, um aparelho DVD Britânia na cor prata, um aparelho de som Gradiente na cor prata e um celular Samsung A13.

Após receber a informação sobre o assalto, uma equipe iniciou as buscas pelos autores e localizou a referida caminhonete trafegando no centro da cidade. Durante a abordagem foi encontrado um revólver da marca Taurus calibre 32 com cinco munições intactas e um celular roubado na casa das vítimas. Foi localizada também a motocicleta, que estava sobre a camionete. Já o Ford Fiesta não foi encontrado nem os outros objetos levados.

Os dois suspeitos presos em flagrante foram levados para a delegacia junto com os veículos. A polícia segue investigando o crime para encontrar os outros dois envolvidos.



