PM prende trio suspeito de cometer vários furtos na região

A Polícia Militar prendeu três homens na noite deste domingo (3), suspeitos de furtar várias empresas e residências na região. O mais recente deles aconteceu na madrugada de domingo (03), quando o trio invadiu uma empresa em Sabáudia e levou diversos objetos.

De acordo com a PM, após denúncias que um veículo suspeito estaria rondando as ruas do município, a equipe intensificou o patrulhamento na região. O carro Fiat/Palio Weekend tem as mesmas características de um veículo utilizado para realizar diversos furtos na região de Sabáudia, Astorga, Apucarana e arapongas.

Segundo a equipe policial, uma das vítimas seguiu o carro pela Avenida Campos Sales sentido Arapongas e informou a PM, a polícia abordou o veículo, em revista pessoal nos abordados nada de ilícito foi localizado, porém no veículo foi encontrado duas torneiras de metal e uma serra. Um dos suspeitos assumiu ter furtado do bebedouro da empresa em Sabáudia, na madrugada de sábado para domingo.

Através de câmeras de monitoramento da empresa, foi possível confirmar que se tratava dos mesmos homens abordados, os suspeitos informaram a policia que havia vários objetos furtados da mesma empresa na casa de um dos criminosos .

Os homens receberam voz de prisão no local, e foram encaminhados junto com as vítimas para a delegacia de arapongas para providências. O veículo foi levado ao pátio do destacamento de Sabáudia para medidas administrativas.