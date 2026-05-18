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POLÍCIA

PM prende suspeito de furto qualificado após crime no Centro de Arapongas

Homem confessou ter quebrado a porta de vidro do estabelecimento com uma pedra; objetos levados foram recuperados

Escrito por Da Redação
Publicado em 18.05.2026, 08:44:39 Editado em 18.05.2026, 08:44:31
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PM prende suspeito de furto qualificado após crime no Centro de Arapongas
Autor Foto: Ilustrativa Pixabay

A Polícia Militar prendeu, na manhã deste domingo (17), um homem suspeito de praticar um furto qualificado em um estabelecimento comercial no Centro de Arapongas.

- LEIA MAIS: Homem é agredido com pedaço de madeira em briga em Arapongas

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Segundo a corporação, o crime ocorreu por volta das 6h. Após receber informações sobre a possível localização do autor, equipes policiais seguiram até uma residência na Rua Biguá, no Jardim Universitário.

No endereço, um morador informou que o suspeito estava em uma casa nos fundos do quintal. Com apoio de outras viaturas, os policiais localizaram o homem, que admitiu ter cometido o furto.

Conforme o boletim de ocorrência, o suspeito relatou que utilizou uma pedra para quebrar a porta de vidro do comércio e entrar no local.

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Durante a abordagem, os policiais também recuperaram os objetos furtados. O homem foi preso em flagrante e encaminhado à 5ª Central Regional de Flagrantes, onde o caso foi apresentado à autoridade policial.

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