PM prende motorista com mais de 3 kg de maconha e 50 munições

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Drogas e munições apreendidas pela PM

Um homem foi preso e mais de três quilos de maconha apreendidos na tarde de sábado (17), em Arapongas, norte do Paraná. O flagrante feito pela Polícia Militar (PM) ocorreu por volta do meio-dia, na rua Sabiá Branco. Além dos entorpecentes, a PM também apreendeu 50 munições de calibre 9mm e um veículo.

continua após publicidade .

Conforme informações da polícia, uma equipe patrulhava a região quando avistou um Fiat Uno trafegando pela PR-444. Os policiais consultaram a placa no sistema e constataram que o veículo era da cidade de Castro, no entanto, a tarjeta da placa constava Umuarama. Diante desta informação, os policiais decidiram abordar o condutor, contudo, o motorista ingressou na área urbana da cidade, com intuito de fugir da PM.

- LEIA MAIS: PF prende distribuidor de cédulas falsas em Arapongas

continua após publicidade .

De acordo com os policiais, o motorista do Uno ingressou em diversas ruas do bairro Petrópolis com direção agressiva, colocando em risco diversas pessoas que transitavam por aquela região. O motorista só parou após bater o carro contra uma árvore na Rua Sabiá Branco.

Mesmo diante da ordem policial, o homem saiu do carro e tentou correr, mas foi rendido. Dentro do veículo, os policiais encontraram os entorpecentes e a munição. Ao ser indagado, o homem disse que mora em Mandaguari e que recebeu certa quantia em dinheiro para levar a droga e as munições até Londrina. Ele foi preso e encaminhado à delegacia.

Siga o TNOnline no Google News