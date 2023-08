PM prende homem por violência doméstica e cárcere privado

Siga o TNOnline no Google News

Um homem foi preso na tarde deste domingo (20), após agredir e manter sua companheira em cárcere privado no Conjunto Novo Centauro, em Arapongas. Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), a equipe foi acionada após uma vizinha relatar que a mulher estaria sofrendo diversas agressões do marido.

No local, a equipe foi atendida pelo homem que informou que estava tudo bem e nada estaria acontecendo, porém, a equipe conversou separadamente com o casal e a vítima desabafou com a policial feminina.

A mulher contou ser mantida em cárcere privado, que era agredida constantemente pelo agressor, que ele colocou câmeras na casa para monitorar ela, além de usar todo seu dinheiro da aposentadoria. O homem também ameaça a vítima de morte caso ela chamasse a polícia. O agressor fez a companheira comprar uma motocicleta para ele e sob ameaça colocar o veículo no nome dele.

Segundo a vítima, as agressões acontecem desde o início do relacionamento, o casal está junto a cerca de 6 meses. A mulher mostrou a polícia vários hematomas nas pernas e nos braços e foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O homem foi preso e encaminhado para a delegacia.

