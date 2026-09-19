PM prende homem com moto furtada horas após crime em Arapongas

Veículo foi furtado neste sábado e foi localizado após denúncias sobre seu trajeto na região do Distrito de Aricanduva

Um homem foi preso pelo crime de receptação na tarde deste sábado (19), em Arapongas, após ser flagrado conduzindo uma motocicleta com alerta de furto. A abordagem policial ocorreu por volta das 14h20, na Rua Rouxinol, nas proximidades de um supermercado, depois que a Polícia Militar foi informada sobre o possível paradeiro do veículo.

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Segundo a equipe da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), a Central de Operações emitiu um aviso de que a moto, furtada horas antes, estaria se deslocando no sentido Arapongas/Apucarana, logo após a região do Distrito de Aricanduva. Com base nessas informações, os policiais iniciaram as buscas e conseguiram visualizar a motocicleta quando o condutor já trafegava em direção ao centro de Arapongas.

Durante a averiguação, o homem relatou aos policiais que havia recebido a motocicleta de outra pessoa e que estava de posse do veículo há aproximadamente uma hora. Ele alegou desconhecer a procedência ilícita da moto, mas a consulta aos sistemas de segurança confirmou o registro de furto ocorrido na mesma data.

No momento de ser conduzido à delegacia, o suspeito apresentou resistência e indicou risco de fuga. Para garantir a segurança dos policiais, de terceiros e a própria integridade física do homem, a equipe precisou utilizar algemas de forma proporcional durante o trajeto. O suspeito e a motocicleta recuperada foram entregues na 22ª Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis.