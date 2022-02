PM prende homem com mais de meio quilo de maconha

Da Redação

A droga estava escondida em alguns locais no interior da casa do suspeito

Uma equipe da Rocam da PM de Arapongas foi acionada na noite de quarta-feira (03) e fez uma prisão em flagrante de um homem que escondia, em casa, vários pacotes de maconha, que totalizaram 578 gramas. O homem recebeu voz de prisão, foi encaminhado ao Pronto Atendimento de Saúde 18 horas para procedimentos padrão em função da Covid-19 e depois levado a 22ª. Subdivisão Policial de Arapongas.

A ocorrência, conforme Boletim da PM, se deu a partir de uma denúncia anônima, informando que uma pessoa, moradora do bairro, estaria realizando tráfico de entorpecentes e dando conta de que essa pessoa estaria de posse de uma arma de fogo. Acionada, a equipe Rocam realizou patrulhamentos pelo bairro, quando abordou um suspeito próximo ao endereço citado na denúncia. O homem, sem camisa e de shorts, demonstrou inquietação e com a chegada da equipe, correu para casa.

A própria mãe do suspeito permitiu a entrada da PM. Na abordagem no interior da casa, a PM identificou o suspeito, porém não havia nada de ilícito com ele. Em uma rápida busca pelo quintal da casa, os policiais encontraram quatro porções de uma substância análoga à maconha, embrulhadas em plástico filme. Em nova abordagem, o homem confessou que tinha mais droga em casa, num dos móveis em seu quarto. Os policiais também encontraram um tablete escondido no forro da lavanderia da casa.

Conforme o Boletim, a equipe da Rocam solicitou apoio, via Copom, do Canil da Guarda Municipal de Arapongas. No local, os cães ainda localizaram mais um pequeno pacote com drogas, que estava em meio às roupas na lavanderia da casa.