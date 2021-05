PM prende envolvidos em "quartel general do crime"

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Nesta segunda-feira (19), após constatar o aumento no registro de crimes de estelionato na área de circunscrição da 7ª CIPM, a equipe P2, da Polícia Militar de Arapongas, deflagrou uma operação, com apoio das equipes Rocam e Rotam.

O alvo da operação foi uma quadrilha especializada nos crimes de estelionato, falsificação de documentos entre outros. Durante a operação 3 homens foram presos, sendo dois de 23 anos e um de 24 anos.

Conforme a polícia, a quadrilha vinha sendo acompanhada há dias pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar. Durante as diligências, a equipe P2 identificou uma espécie de “quartel general do crime”, instalado em um apartamento situado em um condomínio residencial na região do Jardim Primavera, Cidade dos Pássaros.

De acordo com a PM, o local, aparentemente, era utilizado para o cometimento dos ilícitos, e era equipado com internet de alta velocidade, computadores desktop e notebooks equipados com softwares específicos para a coleta e processamento de dados de cartões de créditos das vítimas e outros dados pessoais necessários para o cometimento dos crimes.

No momento da chegada das equipes policiais, ainda segundo a PM, os presos tentaram desligar os computadores e apagar os softwares. Porém, devido à ação rápida de militares foi possível flagrar tudo em pleno funcionamento. Vários objetos como celulares, notebooks, computadores desktop, dezenas de chips de celulares, televisores além de 2 veículos utilizados pelos abordados foram apreendidos e foram entregues juntamente com os presos na 22ª Subdivisão Policial de Arapongas.

