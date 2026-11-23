Iniciativa estadual busca garantir tranquilidade aos consumidores durante as compras de fim de ano e conta com apoio de denúncias via 190

A Polícia Militar (PM) realizou nesta segunda-feira (23) o lançamento da Operação Natal em Arapongas. A iniciativa integra uma mobilização estadual que segue até o final do ano com o objetivo de ampliar a segurança e coibir crimes nas regiões de maior movimentação econômica.

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O reforço no policiamento ocorre estrategicamente para acompanhar o início do horário estendido do comércio, que passa a funcionar até as 22 horas. Segundo a capitã da PM Kelly Matias, da 7ª Companhia de Polícia Militar de Arapongas, a presença ostensiva das viaturas e agentes visa proteger tanto os lojistas quanto os consumidores.

"Inicia hoje (segunda-feira) e vai até o final do ano, justamente para intensificar o patrulhamento nas regiões comerciais. Então, nos locais onde tem comércio, esse patrulhamento vai ser intensificado, até mesmo porque começa também o comércio estendido, até às 22 horas. E para dar um reforço nesse policiamento, as equipes estarão na rua para dar tranquilidade para as pessoas que quiserem fazer as suas compras de Natal e seus passeios também durante esse período", explica a oficial.

Além da presença preventiva das forças de segurança nas ruas, a corporação destaca que a colaboração da comunidade é fundamental para o sucesso da operação. Os moradores e comerciantes podem acionar as equipes diretamente durante o patrulhamento ou utilizar os canais oficiais de atendimento em caso de atitudes suspeitas. "A gente está na rua e qualquer situação pode fazer a denúncia tanto para o policial militar que está atuando, como também fazer essa denúncia de forma anônima ou via 190 fazer a sua ligação", orienta a capitã Kelly Matias.

