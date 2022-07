PM faz uma apreensão de menor e duas prisões por tráfico em Sabáudia

Da Redação

Imagem ilustrativa - As equipes da 7aCIPM fizeram as prisões e a apreensão por tráfico, em Sabáudia

Um adolescente e um casal foram pegos por equipes da 7ª Companhia Independente da Polícia Militar, de Arapongas, durante patrulhamentos nesta sexta-feira, em Sabáudia. Nas duas ocorrências, em bairros e em horários distintos, houve apreensão de drogas.

O primeiro caso foi no final da tarde desta sexta-feira (29), no bairro Américo Sabóia. A Rotam fazia patrulhamento quando foi abordada por uma pessoa, relatando ter visto um adolescente numa possível transação de droga em uma casa com intensa movimentação de pessoas. No local para averiguações, a equipe da PM fez contato com uma mulher, que permitiu a entrada dos policiais.

Na cozinha da casa, os policiais encontraram um adolescente, de 17 anos, que estaria tentando esconder uma quantidade de dinheiro, R$ 330. Ao ser questionado, o rapaz indicou onde teria escondido drogas. Numa gaveta, ele havia colocado 25,5 gramas de maconha, mais 9,3 gramas de cocaína, divididos em 22 invólucros prontos para comercialização.

Conforme o relatório da PM, o adolescente relatou que estaria comercializando os produtos. O rapaz foi encaminhado ao cartório da PM, acompanhado de um familiar, para a confecção do boletim de ocorrência.

PRISÕES

Ainda em Sabáudia, na noite de sexta-feira (29), no Boa Vista, o patrulhamento da PM encontrou um casal, que saía de uma casa. Os dois eram conhecidos por conta de denúncias de tráfico de drogas no local. Ao serem abordados, o homem, de 29 anos, e a mulher, de 34 anos, estavam com drogas prontas para a comercialização.

Nas buscas, os policiais encontraram com o homem 11 buchas de cocaína e, com a mulher, mais 40 buchas da droga, além de R$ 192 em dinheiro. O homem disse aos policiais que no endereço, de onde saía ao ser abordado, mora sua mãe, que naquele momento não estava em casa. Ele informou que, na residência, em um móvel, havia mais drogas. No local, os PMs encontraram uma pedra “in natura” de cocaína e uma balança de precisão.

O casal informou que a droga iria ser comercializada e que a cocaína in natura ainda seria fracionada. Os dois foram presos em flagrante por tráfico de drogas e encaminhados para a 22ª SDP, de Arapongas, para as providências legais.

