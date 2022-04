Da Redação

PM fala sobre confrontos que aconteceram em Arapongas; assista

Em 48 horas, dois confrontos com a Polícia Militar (PM) de Arapongas foram registrados. Três homens morreram e armas foram apreendidas. O primeiro caso aconteceu na tarde de sábado (9), o outro, na noite de segunda-feira (11).

Os dois homens que morreram no sábado são Maicon Lázaro Mendes dos Santos, de 33 anos, e Marcos Antônio Nogueira, de 29 e eram moradores do município. A PM informou que a situação teve início após denúncia que em uma propriedade próxima da PR-444, havia um Corsa prata, com dois homens armados. Ainda de acordo com a PM, ao chegar na localidade, os dois não respeitaram a ordem de abordagem e atiraram na direção dos policiais, que revidaram.

O passageiro foi atingido e o motorista correu pelo matagal. Os policiais entraram na mata, um novo confronto teria acontecido, e o homem foi atingido. O Samu foi chamado, mas os dois suspeitos morreram no local. Os policiais encontraram com os dois uma pistola calibre 380 e um revólver calibre 38, com a numeração suprimida.

Já na noite de segunda, Jader Fabiano dos Santos, de 31 anos, que também era morador do município morreu na troca de tiros, que aconteceu na Rua Saíra Militar, com a Rua Azulão Verdadeiro, no Bairro Universidade.

Conforme a PM, Jader era procurado pela Justiça, tinha três mandados de prisão em aberto pelos crimes de roubo e posse ilegal de arma de fogo. O Tenente Schelbauer falou sobre os dois casos.





