PM encontra caça-níqueis e drogas durante operação em Arapongas

No endereço, onde funciona um bar, a Polícia Militar (PM) encontrou máquinas caça-níqueis

Um homem foi preso por tráfico de drogas e um comerciante foi encaminhado pela polícia por contravenção na noite desta quinta-feira, 19, no Conjunto Bussadori, em Arapongas. No endereço, onde funciona um bar, a Polícia Militar (PM) encontrou máquinas caça-níqueis e, em um veículo estacionado em frente ao local, a PM encontrou cocaína.

Os flagrantes aconteceram durante a operação denominada “reforço operacional”. Equipes efetuaram abordagem a um bar, sendo todos os frequentadores abordados e revistados, porém nada de ilícito localizado com eles. Porém, no estabelecimento, foram localizadas 5 máquinas caça-níqueis, em pleno funcionamento. O dono do estabelecimento foi identificado para ser responsabilizado pela contravenção.

Ainda durante a ocorrência, foram realizadas buscas em um veículo que estava estacionado em frente ao bar, onde no interior do porta-luvas, foi localizada uma grande quantidade de cocaína, que totalizou 74 gramas, e após fracionada, poderia render aproximadamente 300 porções. O responsável pelo veículo também foi identificado.

fonte: Reprodução / PM A droga poderia render aproximadamente 300 porções

Diante dos fatos, o proprietário do bar, juntamente com as máquinas caça-níqueis foi encaminhado até a sede da 7ª CIPM para lavratura do termo circunstanciado de infração penal.



Já o proprietário da droga foi encaminhado, juntamente com o entorpecente para a delegacia para ser autuado em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas.

