PM e GMA participam de simulado de combate no próximo dia 7

Desta forma, a PM orienta que a população evite os locais de realização do simulado

Assim como outras cidades da região, Arapongas realiza no próximo dia 07 (quarta-feira), simulado de combate a crimes violentos. Os exercícios e treinamento contarão com a participação de policiais militares – através da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar (7ª CIPM) e de guardas municipais; por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito (Sestran).

A operação de treinamento será realizada na região central e também com viaturas posicionadas nas entradas e saídas do município, contando com movimentação de figurantes, bloqueio de vias, usos de artefatos explosivos e munição de festim. Desta forma, a PM orienta que a população evite os locais de realização do simulado.

“ Esses locais estarão bloqueados. Realizaremos simulação de ataques simultâneos, com tiros de munição de festim e explosões; tudo com devido controle, por isso, haverá muito barulho. Com isso, pedimos para que a população não entre em pânico. Será um grande treinamento para essas forças de segurança”, afirma o comandante da 7ªCIPM, major Isarel Aparecido. O secretário da Sestran, Paulo Argati, reforça sobre a importância de treinamentos específicos e que envolvem ações conjuntas. “ São simulados organizados pelo comando geral da Polícia Militar, como medidas efetivas para tipos de crimes violentos. Acreditamos ter um bom aproveitamento, levando em consideração os efetivos de qualidade que temos em Arapongas, tanto da PM, como da GMA”, disse.

O simulado de combate a crimes violentos terá início às 23h30.

