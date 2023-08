PM é chamada após moto ser furtada em Arapongas

Um morador de Arapongas, no norte do Paraná, teve sua motocicleta modelo Honda CB Twister, furtada nesta quinta-feira (17), após deixar a moto estacionada na Rua Negaça, esquina com a Rua Rendeira, no Jardim Aeroporto.

De acordo com o Boletim de Ocorrências da Polícia Militar, o homem relatou que deixou a moto estacionada no local em questão, às 08h00 e quando retornou às 14h00, notou que o veículo havia sido furtado.

Após perceber o furto, ele encontrou a equipe da PM, que estava realizando patrulhamento pelo local e relatou aos policiais que sua moto havia sido furtada. Segundo os PMs, o B.O foi confeccionado e a vítima foi orientada sobre as possíveis providências a serem tomadas. Até a publicação dessa matéria a moto não foi encontrada.

