PM é acionada após homem levar seis tiros em Arapongas

Um homem levou seis tiros na noite desta segunda-feira (9) em Arapongas, no norte do Paraná. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a namorada da vítima relatou que eles estavam na Rua Guará Vermelho, no Jardim Baroneza, quando um homem a pé e usando um capacete se aproximou do casal e realizou os disparos.

Ainda conforme os policiais, apesar de quatro tiros terem atingido o abdômen e outros dois a perna da vítima, quando os agentes chegaram, o homem estava consciente e respondendo às perguntas.

A namorada da vítima ainda relatou aos PMs que no último sábado (7) o casal já havia sido vítima de disparos da mesma forma que aconteceu nesta segunda. A mulher ainda afirmou que suspeita que o possível autor dos disparos seja um homem com quem ela já teve um relacionamento e que não aceita o fim do namoro.

O Samu compareceu até o local e realizou atendimento. O homem foi encaminhado para o Hospital Norte Paranaense (Honpar). No momento do fechamento do Boletim de Ocorrências, ele estava entrando em um centro cirúrgico, como afirmaram os PMs.

Após os disparos, o suspeito montou na garupa de uma moto e fugiu do local. Segundo os agentes, imagens do momento que o homem fugiu do local forma colhidas pelos policiais.

