PM é acionada após casal discutir por conta de gastos com bebida

Uma discussão entre um casal por conta de gastos com bebidas alcoólicas virou caso de polícia em Arapongas, no norte do Paraná. Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes receberam a denúncia de que o casal estava discutindo e que ambos estavam bêbados. O fato aconteceu em uma casa no Jardim Monte Carlo.

Ao chegar no local, os PMs fizeram contato com a mulher, que relatou que o casal passou a tarde fora bebendo, e quando chegaram em casa, o marido se alterou por terem gastando demais. Durante a discussão, a mulher teria dito que queria terminar o relacionamento que possuem há 20 anos.

Como consta no Boletim de Ocorrências (B.O) o homem teria afirmado que não sairia de casa e dito que a esposa ia “ver” se terminasse com ele. No entanto, após os policiais chegarem na residência, o homem concordou em ir para a casa da mãe dele. De acordo com os agentes, a mulher não quis representar contra o marido.

