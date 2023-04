PM divulga imagens de roubo de Hilux em Arapongas; assista

Da Redação

Qualquer informação ligar 190

A Polícia Militar (PM) de Arapongas divulgou imagens de uma caminhoneta Hilux que foi roubada, no início da noite desta terça-feira (11), enquanto recebia insulfilm nos vidros. O proprietário deixou o veículo em uma empresa especializada e um ladrão armado levou o carro.

O crime aconteceu por volta das 18h13, no bairro da Vila Araponguinha. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o suspeito foge com o carro por uma rua da região, após ter surpreendido o trabalhador com uma arma de fogo.

Os registros disponibilizados pela PM revelam também o autor do crime, momentos antes do roubo. Nas imagens é possível ver que ele vem andando, tranquilamente, pela mesma rua em que fugiu com a Hilux.

Com máscara facial, boné, shorts claro e uma camiseta de time, o homem ainda não foi localizado pelas autoridades. A PM de Arapongas pede que a população fique atenta e, caso tenha informações sobre a caminhoneta (placas RHT3J87) ou o suspeito, ligue 190.

