PM descobre estufa de 'supermaconha' em Arapongas; veja

Um homem foi preso na noite desta sexta-feira (22) depois que a Polícia Militar (PM) de Arapongas, no Norte do Paraná, descobriu uma estufa de "supermaconha" na edícula de uma residência localizada na Vila Triângulo. A ocorrência foi registrada após trabalhos da equipe de inteligência, que apurava o aumento de usuários de maconhas modificadas na cidade.

continua após publicidade

Chamada de "supermaconha", a skunk estava sendo plantada em uma estufa totalmente equipada aos fundos de uma casa na Rua Tacha. Os policiais encontraram o local por volta das 18h30, após conversarem com moradores da região e descobrirem que um casal, que vive no imóvel, estaria retirando diversas caixas do local nos últimos dias.

Ao realizarem a abordagem, os policiais encontraram um homem entrando na residência. Ele foi contido e confirmou que cultivava maconha, mas apenas para o uso pessoal. No entanto, durante as buscas, os PMs se depararam com a edícula da casa servindo como um "laboratório caseiro" de skunk e também de haxixe.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Passageira de ônibus é vítima de importunação sexual; homem foi preso

Um dos cômodos era equipado com ar condicionado, climatizador industrial e até mesmo luzes especiais para o preparo do haxixe, que é a maconha mais concentrada do princípio ativo a partir do aproveitamento da resina da planta. No local, também foram encontradas plantas e mudas da maconha protegidos do sol e do calor.

Nos outros cômodos da edícula, foram localizados vários produtos para preparo de entorpecentes, como fertilizantes e balanças de precisão. No total, a Polícia Militar apreendeu 11 plantas de pequenas muda e 56 gramas de skunk separados em quatro potes de vidro. Segundo o suspeito, as drogas seriam de diferentes "marcas", cada uma preparada para proporcionar efeitos diferentes.

continua após publicidade

Ainda durante as buscas, as autoridades encontraram no congelador de uma geladeira 335 gramas de maconha, 10 galões de fertilizantes, três luminárias para plantas, 870 gramas de folhas de maconha triturada, dois pacotes de sementes importadas, dois comprimidos de ecstasy e duas gomas de LSD e dois pedaços de haxixe.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao homem, que foi encaminhada para a 22ª Subdivisão de Polícia.

Veja:

continua após publicidade

tnonline

Siga o TNOnline no Google News