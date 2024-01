PM de Arapongas troca tiros com criminosos e recupera Fiat Uno furtado

O carro havia sido furtado no dia anterior, no Jardim Bandeirantes

A Polícia Militar (PM) de Arapongas, no norte do Paraná, trocou tiros com uma dupla de criminosos e recuperou um veículo Fiat Uno com alerta de furto na madrugada desta quarta-feira (3), na rodovia BR-369. De acordo com o boletim de ocorrência, o carro havia sido furtado no dia anterior na Rua Galito, no bairro Jardim Bandeirantes.

O confronto aconteceu durante um patrulhamento que era realizado por volta das 00h41, nas proximidades do Trópico de Capricórnio. Os policiais militares relataram que avistaram o carro de cor branca trafegando em alta velocidade sentido Apucarana, o condutor fugiu e uma perseguição teve início.

Durante a fuga, o motorista do Fiat Uno perdeu o controle da direção, rodou na pista e acabou parando no acostamento da rodovia. Nesse momento, os PMs deram voz de abordagem aos dois ocupantes do carro, mas eles desceram do veículo sem acatar a ordem e um deles apontou uma arma de fogo cromada na direção da equipe.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, nesse momento aconteceu a troca de tiros. A dupla conseguiu fugir para uma região de mata e, apesar das buscas realizadas na região, não foram encontrados. Nenhum policial ficou ferido durante o confronto.

O carro foi removido do local e encaminhado para o pátio da 22ª Subdivisão Policial de Arapongas para as providências cabíveis.

