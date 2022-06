PM de Arapongas salva bebê de 15 dias que engasgou com leite

Da Redação

Uma ocorrência marcante. A Polícia Militar (PM) de Arapongas salvou um bebê que tem apenas 15 dias de vida, que havia se engasgado com leite materno. O salvamento aconteceu no Jardim Mônaco, por volta das 23h desta quarta-feira (29).

A PM recebeu uma ligação no 190 relatando que uma criança recém-nascida tinha se engasgado e a família, desesperada, precisava de ajuda. Rapidamente uma equipe foi até o endereço.

Quando os policiais chegaram na casa, o bebê estava no colo da mãe, com muita dificuldade para respirar, já com a pele roxa. A mulher entregou a criança para um dos PMs que de imediato realizou a manobra de Heimlich e desengasgou o menino, que começou a chorar e voltar a respirar.

Mais calma, a mãe contou para a polícia que tinha acabado de amamentar o menino, que colocou ele no sofá, porém, percebeu que o filho estava muito quieto, ao ver a criança notou que ele não estava respirado e o único número de emergência que ela legou foi o 190 da PM.

A equipe acionou o suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou o bebê até a Santa Casa. A Manobra de Heimlich é uma técnica de primeiros socorros aplicada em casos de emergência por asfixia, provocada por um pedaço de comida ou qualquer tipo de corpo estranho que fique entalado nas vias respiratórias, impedindo o bebê de respirar.

O que fazer quando o bebê engasgar? A tenente Ana Paula dos Bombeiros de Apucarana ensina. Veja: null - Vídeo por: Reprodução





