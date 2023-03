PM de Arapongas resgata mulher mantida em cárcere privado

Da Redação

A PM foi até a casa da vítima, na noite desta quinta

Uma mulher mantida em cárcere privado pelo marido, que não aceita a separação, foi resgatada pela Polícia Militar (PM) de Arapongas. A vítima conseguiu mandar uma mensagem para a vizinha pedindo por socorro, na noite desta quinta-feira (30).

A PM foi até a casa, no Jardim do Sol, por volta das 22h30. A equipe conseguiu conversar com a mulher por uma janela do quarto. Ela contou que a porta estava trancada, que o marido colocou uma vassoura para travar a porta.

A polícia entrou na casa e a mulher seguiu falando que vem sendo ameaçada pelo marido, que não aceita a separação. O homem chegou a falar que mataria a esposa e filhas do casal.

A mulher ainda repassou que estaria trancada no quarto há uma semana, com medo das ameaças do marido, que afirmou que mataria toda a família. O homem foi preso.

