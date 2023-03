PM de Arapongas registra três furtos na cidade

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Todas as ocorrências foram registradas pelas equipes da PM (Polícia Militar)

A cidade de Arapongas registrou três furtos em apenas 24 horas na terça-feira (29). Todas as ocorrências foram registradas pelas equipes da PM (Polícia Militar).

continua após publicidade .

O primeiro furto aconteceu no Residencial Cidade Jardim, por volta das 10 horas. De acordo com a vítima, ele saiu para trabalhar e por volta das 9h30 o alarme de sua residência disparou, quando ele olhou nas câmeras percebeu que o portão estava aberto.

Ao chegar em sua casa encontrou o portão eletrônico aberto e a porta de entrada da casa arrombada. Foram levados, uma bicicleta, uma televisão 29 polegadas 4k. A vítima foi orientada no local.

continua após publicidade .

O segundo boletim de ocorrência, registrado às 16h31, se deu após um morador, perceber que seu celular foi furtado de dentro de seu veículo no centro da cidade. A polícia orientou a vítima para as providências cabíveis.

O último boletim de ocorrência registrado na PM de Arapongas nesta terça-feira (29) foi às 17h55, quando uma araponguense voltou para sua residência no Residencial Cidade Jardim e também se no deparou com a casa arrombada.



Foram levados um kit de ferramentas, uma parafusadeira elétrica, uma Air fryre e uma televisão 50 polegadas. A vítima foi orientada.

Equipes da Polícia Militar fizeram o patrulhamento na região, mas nenhum suspeito foi localizado.

Siga o TNOnline no Google News