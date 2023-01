PM de Arapongas registra três furtos na cidade

Da Redação

Três furtos foram registrados pela Polícia Militar (PM) de Arapongas na tarde e noite desta quinta-feira (5). O primeiro aconteceu por volta das 15h20, no centro da cidade. Uma Honda Biz vermelha, placa AWS-7C15, que estava com o banco do lado direito rasgado foi levada.

O outro caso também foi no centro da cidade, por volta das 22h. A vítima estava com a família em um restaurante quando foi informado que a casa havia sido arrombada. A residência estava toda bagunçada e uma certa quantia em dinheiro foi furtada.

Depois, por volta das 22h48, a PM foi até o Jardim Bandeirantes, pois uma casa também foi arrombada. Foram furtados duas TVs, dois notebooks e certa quantia em dinheiro.

A PM registrou Boletim de Ocorrência em todos os casos e orientou as vítimas.

