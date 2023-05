PM de Arapongas registra dois furtos em residência na quarta-feira

Da Redação

A Polícia Militar (PM) de Arapongas registrou dois furtos a residência nesta quarta-feira, 10. Um deles, ocorreu no Jardim Lorena e o outro no Jardim Casa Branca. Em ambos os casos, ninguém foi preso.

Segundo o boletim de ocorrências, por volta das 14h50, a PM foi acionada para ir até uma residência no Jardim Lorena. A moradora informou que havia saído ao meio dia, e ao retornar, após as 14h, constatou que a janela dos fundos da casa estava arrombada, e do interior foi furtada uma televisão, dois notebooks e um videogame ps4.

Poucas horas depois, a PM foi acionada para comparecer a uma outra residência, desta vez, no Jardim Casa Branca. A moradora relatou que saiu de casa às 8h, retornando às 15h30 e se deparou com o portão fora do trilho, as janelas e a porta da frente arrombadas, e a residência estava toda revirada. Porém ao verificar o interior, ela notou que, aparentemente nada havia sido furtado.

Os policiais realizaram patrulhamento nas imediações, porém nenhum suspeito localizado.

