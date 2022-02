Da Redação

PM de Arapongas registra caso de importunação sexual

A Polícia Militar (PM) de Arapongas foi chamada por volta das 12h36 deste domingo (6), para atender um caso de importunação sexual em um comércio no centro da cidade. A vítima contou que um homem entrou no local e começou a tocar em seu órgão genital.

Ainda de acordo com a mulher, o homem estava com um boné, roupas escuras e uma corrente de prata. Ele ficou parado no balcão e com atitudes inadequadas. Depois da importunação, o homem deixou o local. A PM realizou buscas, mas o suspeito não foi encontrado.