PM de Arapongas registra 2 casos de violência doméstica

Dois casos de violência doméstica foram registrados pela Polícia Militar (PM) de Arapongas nesta segunda-feira (18). A primeira ocorrência aconteceu na Vila Sampaio às 9h30. Segundo a vítima, o ex-companheiro foi até sua residência embriagado e começou a agredi-la, com tapas e socos no rosto. O homem também quebrou os vidros da cozinha. Com a chegada da polícia no local, o suspeito foi preso e levado para a delegacia.

O segundo caso ocorreu no Jardim Santo Antônio às 14h45. A PM foi chamada após um homem ligar para a policia relatando que agrediu sua esposa para se defender, pois a mulher estava o agredindo após uma crise de ciúmes.

Quando a equipe chegou no endereço encontrou a mulher com um corte na região da cabeça e com dores no braço direto, além de apresentar escoriações e luxação no pulso.

A mulher informou à polícia que foi agredida pelo marido com soco e ponta pés e com um pedaço de vassoura. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi chamado e encaminhou a vítima para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para atendimento médico.

O homem foi levado para a delegacia.