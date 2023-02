PM de Arapongas registra 04 furtos em residências em menos de 24h

Da Redação

Em alguns casos, houve arrombamentos

A Polícia Militar (PM) de Arapongas foi acionada, ao longo desta quarta-feira, 22, para atender 05 furtos em residências em diversas regiões da cidade e em Sabáudia. Em alguns casos, houve arrombamentos e os ladrões levaram desde rodas de veículos até botijões de gás e eletrodomésticos.

Segundo o boletim de ocorrências, no Conjunto Águias, um morador se deparou com o veículo Gol sem as 04 rodas ao chegar em casa. O local possui alarme na área externa e a cerca elétrica estava danificada, sem funcionar.

Na Vila Araponguinha, a solicitante informou que durante a madrugada, ouviu um barulho em seu quintal, mas achou que fosse um animal de estimação. Quando pela manhã foi utilizar o fogão, percebeu que estava sem o gás. Ao conferir a parte externa da residência, constatou o furto do botijão de gás e de uma bicicleta.

No Jardim Monte Carlo, o solicitante disse à polícia que saiu em viagem no dia 16 de fevereiro e ao retornar nesta quarta-feira, se deparou com a porta da cozinha arrombada e notou que foram levados um botijão de gás e um aparelho de som.

Em Sabáudia, um morador relatou às autoridades que se ausentou da residência no período da manhã, e por volta das 17h, encontrou o cadeado do portão estourado e a porta da sala arrombada. Do interior da casa foram levados um televisor e outros eletrodomésticos.

