PM de Arapongas recupera 'bike' antes de dono perceber furto; confira

A Polícia Militar (PM) de Arapongas, no Norte do Paraná, recuperou uma bicicleta antes que o dono percebesse que havia sido furtado, na noite desta terça-feira (4), na área central da cidade. A rápida ação da PM foi possível graças a denúncias da população, após dois homens tentarem vender a "bike" em uma conveniência.

continua após publicidade

De acordo com o boletim de ocorrência, os militares foram acionados na Rua Pintassilgo por volta das 22h40, e se depararam com um suspeito sendo detido pelos populares. Os presentes informaram que o homem estava tentando vender o objeto furtado no estabelecimento. Um segundo suspeito teria conseguido fugir na direção de um mercado da região.

- LEIA MAIS: Idoso é vítima de furto em circular de Apucarana; ele 'perdeu' R$ 550

continua após publicidade

Após buscas, os policiais encontraram o segundo envolvido no crime e começaram a comparar as informações dadas pela dupla. Inicialmente os homens acusavam um ao outro de ser o responsável pelo furto, mas os PMs conseguiram descobrir que o homem encontrado perto do mercado foi o responsável pelo furto da bicicleta. Com ele foi encontrada uma mochila com uma serra de ferro. O primeiro suspeito, que havia sido detido pela população, seria cúmplice do momento da venda do objeto furtado.

Os dois foram levados para a 7ª Companhia da Polícia Militar, onde os suspeitos informaram que a bicicleta havia sido furtada no terminal rodoviário de Arapongas. Os policiais foram até o local e encontraram o proprietário, que estava trabalhando e ainda não havia percebido que tinha sido vítima de um furto. Onde a bicicleta tinha sido deixada estacionada pelo dono, as autoridades encontraram uma corrente serrada.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos dois homens pelo crime de furto qualificado e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Arapongas para as providências cabíveis.

Siga o TNOnline no Google News