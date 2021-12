Da Redação

PM de Arapongas realizou mais de 6 mil atendimentos no ano

A 7ª Companhia Independente de Polícia Militar (PM) de Arapongas, divulgou nesta terça-feira (14) um balanço dos resultados obtidos de janeiro a dezembro, até agora.

Segundo o relatório, ao longo de 2021, foram realizados 6.144 atendimentos à comunidade, sendo 479 deles, no município de Sabáudia.

Estes atendimentos, resultaram em 446 prisões ao todo, sendo 401 presos maiores de idade 45 menores.

Também foram aprendidas 36 armas de fogo, 3 delas em Sabáudia, e 123 veículos foram recuperados.

Em relação à apreensão de drogas, os números surpreendem: ao longo do ano, a PM de Arapongas tirou de circulação 133 quilos de maconha, 4 quilos de cocaína, 2 quilos de crack, 231 comprimidos de ecstasy e 795 pontos de LSD.

Para o Comandante da 7ª Cia da PM de Arapongas Major Israel Aparecido de Carvalho, a intensificação das operações e patrulhamentos foram fundamentais para alcançar estes resultados.

"Estes resultados obtidos ao longo do ano, representam um trabalho operacional intensivo que já vinha sendo desempenhado por ordem do comando geral do estado, e também por mim, nos últimos seis meses, desde quando assumi o comando da Cia. Várias operações realizadas, uma intensificação do patrulhamento e das abordagens, foram iniciativas fundamentais para alcançar resultados tão expressivos", considerou.

Ainda de acordo com o comandante, a integração das forças de segurança de arapongas também contribui para os resultados.

"O trabalho conjunto realizado pela PM, Guarda Municipal e Polícia Civil, é fundamental. essa integração faz com que mais resultados sejam alcançados", finalizou o comandante.