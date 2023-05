PM de Arapongas realiza operação na Zona Leste da cidade

Da Redação

Polícia Militar de Arapongas realizou a operação bloqueio e arrastão

A Polícia Militar (PM) de Arapongas realizou a operação bloqueio e arrastão no bairro Nossa Senhora das Graças na noite desta segunda-feira, 08. As equipes se concentraram na Praça do Ginásio Mateus Romera e na Rua Louro Verde e imediações. Ninguém foi preso.

Segundo a PM, foram realizadas diversas abordagens a pedestres e fiscalizações de trânsito em veículos. Durante a operação, diversos usuários de drogas que frequentam a praça do Ginásio Mateus Romera foram identificados, tiveram os nomes consultados, porém não constaram mandados de prisões ou outras pendências. Todos foram orientados e liberados em seguida.

Ainda durante a operação, foram realizadas a fiscalização de cerca de cinco motocicletas e três automóveis, não sendo necessário notificações de trânsito e nem recolhimento de veículos ao pátio.

