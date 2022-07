PM de Arapongas prende três e recupera objetos furtados em Sabáudia

Da Redação

Os produtos furtados na loja em Sabáudia foram recuperados pela 7a CIPM

A Polícia Militar de Arapongas efetuou a prisão de três pessoas, na madrugada desta quinta-feira. O trio, que é de Londrina, arrombou uma loja em Sabáudia. Um dos presos também tinha uma pequena quantidade de crack na mochila, além das ferramentas usadas no arrombamento.

A equipe da 7ª Companhia Independente da Polícia Militar, foi informada sobre o furto a uma loja de roupas em Sabáudia e que os suspeitos haviam fugido em um Corsa Sedan branco. Com as informações, os policiais se deslocavam em direção a Sabáudia e, já nas proximidades do Conjunto Tropical, avistaram um veículo com as características do que era usado pelos suspeitos.

Na abordagem, os policiais identificaram os três ocupantes do veículo, uma mulher e dois homens, moradores de Londrina. Nas buscas no interior do carro, os policiais encontraram bolsas e sacolas contendo diversos objetos furtados da loja. Indagados sobre a mercadoria, o grupo confessou o furto. Duas pessoas informaram que deram apoio à fuga e acusaram o terceiro de ter sido o responsável pelo arrombamento e furto. Na mochila deste terceiro elemento do grupo, os policiais ainda encontraram seis pedras de crack, embaladas para comercialização, além das ferramentas usadas para arrombamentos.

Durante o registro da ocorrência, a Policia Militar obteve imagens de ocorrência de furto ocorrida na semana passada, a outra loja em Sabáudia. Nas imagens, foi possível identificar um veículo com as mesmas características do grupo, ligando-o a outro furto registrado na cidade.

Os três foram presos e levados à UPA de Arapongas para o teste de Covid, antes de serem entregues à polícia judiciária para as providências legais. O veículo usado pelo grupo foi encaminhado ao pátio da 7ª CIPM por infração de trânsito.

