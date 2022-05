PM de Arapongas prende suspeito por furto à praça de pedágio

Da Redação

A Polícia Militar (PM) de Arapongas prendeu um homem, na tarde desta segunda-feira, 16, no Parque Industrial, por furto de equipamentos da praça de pedágio que está desativada no município. A ocorrência foi registrada por volta das 15h30.

De acordo com o boletim de ocorrências, a equipe de operação com cães da PM de Arapongas realizava patrulhamento no local, quando percebeu a ação de duas pessoas, dentro de uma sala, desmontando alguns equipamentos. Uma das pessoas percebeu a presença policial e conseguiu fugir. O outro indivíduo permaneceu no local e foi pego em flagrante com algumas ferramentas que estavam sendo utilizadas para desmontar equipamentos da praça desativada.

Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado até a delegacia da cidade. A outra pessoa que estava junto, no local do furto, ainda não foi encontrada.