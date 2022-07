PM de Arapongas prende mulher por tráfico de drogas na Zona Leste

Da Redação

Com ela, foi encontrado dinheiro trocado, 13 pedras crack e uma porção de maconha

Uma mulher de 37 anos foi presa pela Polícia Militar (PM) de Arapongas após ser flagrada praticando tráfico de drogas. No momento da prisão, os policiais também verificaram que havia um mandado de prisão contra ela. A ocorrência foi registrada na manhã desta quarta-feira, 20.

Segundo o boletim de ocorrências, havia denúncia de que uma mulher estaria comandando o tráfico de drogas na região do Conjunto Nossa Senhora das Graças, região Leste da cidade. Ainda de acordo com a denúncia, esta mulher, estaria na Rua Louro Verde. Diante das informações, ela foi abordada pela equipe, mas apresentou nome falso.

Uma policial feminina realizou a revista, e com ela, foi encontrado dinheiro trocado, 13 pedras crack e uma porção de maconha. Depois que ela revelou o seu verdadeiro nome, a equipe constatou que contra ela, havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo, expedido pelo estado do Mato Grosso do Sul, de onde ela é oriunda. Ela recebeu voz de prisão e foi conduzida à delegacia de Arapongas.

