PM de Arapongas prende dois homens com mandado de prisão em aberto

A Polícia Militar (PM) de Arapongas, no norte do Paraná, prendeu dois homens com mandado de prisão em aberto, sendo que um deles era pelo crime de roubo. As ocorrências foram registradas no início da noite desta quinta-feira (4) no bairro Jardim Columbia, e na madrugada desta sexta-feira (5) no Jardim Monaco.

A prisão no "Columbia" aconteceu por volta das 18h47, depois que as autoridades receberam denúncia de que um suspeito com mandado de prisão estava na Rua Carape. No local indicado, os policiais da Rotam encontraram o indivíduo e deram voz de abordagem. Nada de ilícito foi encontrado com ele, mas foi constatado a existência do mandado.

Dessa forma, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Arapongas. O boletim de ocorrência não especificou qual o crime cometido pelo homem.

Já na madrugada desta sexta-feira (5), por volta das 00h25, a segunda prisão aconteceu após a PM ter sido acionada para atender um caso de violência doméstica. Uma filha chamou as autoridades pois o padrasto e a mãe dela haviam discutido, e o homem estava tentando expulsar a mulher de casa.

Quando os policiais militares chegaram na casa e foram identificar as pessoas envolvidas no caso, descobriram a existência de um mandado de prisão pelo crime de roubo contra o padrasto. Dessa forma, ele recebeu voz de prisão e também foi levado para o CDP de Arapongas.

