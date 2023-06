PM de Arapongas prende acusado de homicídio que estava foragido

Siga o TNOnline no Google News

Um homem considerado foragido da Justiça pelo crime de homicídio foi preso pela Polícia Militar (PM), em Arapongas, no norte do Paraná. Segundo a PM, uma equipe patrulhava o Jardim Flamingos na manhã de sábado (10) quando avistou um homem pilotando uma motocicleta.

Durante a abordagem de rotina, nada de ilícito foi localizado com o suspeito. Contudo, durante a checagem da documentação do homem junto ao sistema, os policiais constataram que havia um mandado de prisão pelo crime de homicídio em nome do suspeito.

O homem, que não teve o nome e nem a idade divulgados, foi preso e encaminhado à delegacia de Rolândia, também no norte do estado. Os detalhes do crime não foram divulgados pela polícia.

OUTRO MANDADO

Mais tarde, na Vila Araponguinha, a PM cumpriu outro mandado de prisão durante uma abordagem policial. Segundo informações da corporação, uma equipe avistou um carro passando pela Avenida Maracanã e notou que o motorista aumentou a velocidade ao perceber a aproximação da viatura.

Por várias vezes o motorista ignorou os sinais sonoros da PM e a ordem de parada e continuou fugindo até que o carro foi interceptado na entrada de uma pousada. Havia quatro pessoas no carro e nada de ilícito foi localizado com elas, contudo, havia um mandado de prisão contra um dos suspeitos que foi detido e encaminhado à delegacia.

