PM de Arapongas encontra arma em cima de telhado

A Polícia Militar (PM) de Arapongas encontrou uma arma em cima do telhado de uma casa no Conjunto Monte Carlo. Denúncias informaram que um homem arremessou uma pistola e depois fugiu do local.

A PM foi até a residência e localizou a arma, uma pistola prata, com a numeração raspada, calibre nove milímetros, com três munições intactas. Tudo foi entregue para a Polícia Civil.

A polícia vai investigar para descobrir se a arma foi utilizada em algum crime na cidade. Outro crime:

Desaparecido é brutalmente assassinado em Arapongas

Um homem que estava desaparecido desde o último final de semana, foi encontrado morto em um matagal às margens da Estrada do Bule, em Arapongas. Familiares do rapaz encontraram o corpo e chamaram a Polícia Militar (PM).

Conforme apurou a reportagem do TNOnline, o homem estava com sinais de execução. De acordo com a polícia, o corpo possui marcas de ferimento por arma branca, possivelmente um facão.

O que chama atenção, é que em volta do corpo estavam alguns pneus que foram incendiados. Um crime com requintes de violência. O Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana foi chamado para a remoção do cadáver.

A família reconheceu o corpo, trata-se de Alan David dos Santos de Paula, de 31 anos. A Polícia Civil também foi para o local e vai investigar o caso. O corpo do homem foi encaminhado para o IML, que vai apontar as causas da morte.