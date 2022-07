PM de Arapongas e Polícia Rodoviária realizam operação conjunta

Da Redação

Uma operação integrada envolvendo Polícia Militar (PM) da 7ª CIA, 15º BPM e cadetes do 2º ano, com a Polícia Militar Rodoviária (BPRv), foi realizada na noite desta quinta-feira, no posto da polícia rodoviária de Rolândia, região norte do estado. Foram apreendidos 25 celulares.

Durante a operação, foram fiscalizados 18 veículos, sendo 3 automóveis de passeio e 15 transportes coletivos, sendo realizados 8 autos de infração.

Em um dos veículos abordados, um ônibus interestadual, que fazia a linha Maringá para São Paulo, foram apreendidos 25 celulares com uma passageira. Segundo ela, os aparelhos foram comprados para revender. Os celulares, de origem estrangeira, haviam sido adquiridos no Paraguai e não tinham notas fiscais. Por essa razão, o material foi confiscado e a passageira assinou termo circunstanciado.

