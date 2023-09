PM de Arapongas cumpre três mandados de prisão nesta quarta

A Polícia Militar (PM) de Arapongas, no norte do Paraná, cumpriu três mandados de prisão em cerca de sete horas nesta quarta-feira (27). A primeira ocorrência foi registrada por volta das 15h10 no Conjunto Tropical; a segunda prisão aconteceu em uma rua do Jardim Mônaco às 19h10; e o último cumprimento de mandado foi no Jardim Lorena, por volta das 22 horas.

Conforme os boletins de ocorrências, no primeiro caso, os policiais realizavam um patrulhamento pela Rua Japuíra, quando se depararam com um homem conhecido no meio policial. Ele tentou fugir para dentro de uma residência, mas foi abordado. Nada de ilícito foi encontrado com ele, mas foi constatado um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas.

Algumas horas depois, na Rua Sai Andorinha, no Jardim Mônaco, a equipe avistou um outro homem. Segundo as autoridades, era de conhecimento dos policiais que o acusado possuía um mandado de prisão em aberto até o ano de 2026. Nesse caso, o crime não foi informado.

Por fim, por volta das 22h10, a polícia recebeu uma denúncia de que um homem com mandado em aberto estaria na Rua Codornix, no Jardim Lorena. No local indicado, os policiais encontraram uma pessoa com as mesmas características saindo de uma casa e, então, foi feita a abordagem. Ele possuía um mandado pelo crime de furto.

Em todos os casos foi dada voz de prisão e os criminosos foram encaminhados para a Cadeia pública de Rolândia, também no norte do Estado.

