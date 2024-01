PM de Arapongas cumpre mandado por tráfico de drogas e prende homem

A Polícia Militar (PM) de Arapongas, no norte do Paraná, cumpriu um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas no final da tarde desta terça-feira (9) e prendeu um homem no bairro Jardim Dona Pina. De acordo com a corporação, uma denúncia apontou que o suspeito estava em uma residência localizada na Rua Sabiá Ferreiro.

Em posse da informação, os policiais militares foram até o endereço e encontraram o homem na área externa do imóvel. Foi constatado que contra ele havia um mandado em aberto pelo crime de tráfico com validade até 2030. A ordem judicial foi expedida pela Unidade Regionalizada de Plantão Judiciário de Cambé.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Cadeia Pública de Arapongas. Ainda conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, foi necessário uso de algemas para evitar uma possível fuga e garantir a segurança dos agentes.

