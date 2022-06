PM de Arapongas apreende maconha em casa alvo de denúncias

Da Redação

Os policiais encontraram dois quilos e quinhentos gramas de maconha

A Polícia Militar (PM) de Arapongas apreendeu, no final da noite desta quarta-feira (29), mais de dois quilos de maconha em uma casa alvo de denúncias. O local seria usado para armazenar drogas, o que foi confirmado pela polícia. Um homem foi preso.

A maconha encontrada tem o mesmo símbolo da droga apreendida em Sertaneja. Durante abordagem, o dono da casa contou que havia entorpecente escondido embaixo da cama.

Os policiais encontraram dois quilos e quinhentos gramas de maconha, que teria sido retirada do caminhão baú apreendido na PR-323. O homem contou que receberia R$20 mil pelo serviço de guardar drogas.

Na casa também foram encontrados uma balança industrial e várias embalagens. Diante do flagrante, o homem foi preso e levado para a delegacia. Apreensão em Sertaneja:

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) apreendeu mais de uma tonelada de maconha durante abordagem em Sertaneja, no norte do Paraná, na região metropolitana de Londrina. Um homem morreu após confronto com policiais e um suspeito conseguiu fugir.

Conforme a PRE, durante a Operação Narco Brasil, pela PR-323, a equipe flagrou um caminhão suspeito e o veículo foi abordado. Porém, de acordo com a polícia, os ocupantes desembarcaram com arma em punho, já efetuando disparos.

Os policiais revidaram, um homem morreu e o outro conseguiu fugir. De acordo com a PRE, durante buscas no veículo, no interior do baú do caminhão, foram localizadas várias caixas com diversos tabletes de maconha.

No total, os policiais apreenderam uma tonelada e setecentos quilos de maconha. Um revólver foi encontrado com o homem que morreu e existe a suspeita que um carro, possivelmente Jeep Renegade também estava envolvido no transporte da droga, na função de 'batedor', porém, com o confronto, deixou o local.

Toda a droga foi levada para a Delegacia de Cornélio Procópio. O homem que entrou em óbito ainda não foi identificado. O confronto ocorreu por volta das 22h50

