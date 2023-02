PM de Arapongas apreende espingarda, munições e prende homem

Da Redação

A Polícia Militar (PM) de Arapongas apreendeu uma espingarda calibre 36 e munições em uma casa no Jardim Bandeirantes, na tarde desta quinta-feira (23). Denúncias informaram que um homem estaria armado andando de carro pelo bairro.

A PM realizou buscas e encontrou o suspeito. Durante buscas na casa dele, os policiais encontraram em um dos quartos, dentro de uma mochila, a espingarda de caça, calibre 23.

A PM também encontrou 11 munições. O homem foi preso por posse irregular de arma de fogo e levado para a 22ª Subdivisão Policial de Arapongas.

Ladrão furta e faz compras com cartão de vítima em Arapongas

Um ladrão que invadiu uma casa em Arapongas foi contido pelo dono do imóvel até a chegada da Polícia Militar (PM). O suspeito, entre outros objetos, furtou o cartão da vítima e depois, comprou vários produtos pela internet. A prisão aconteceu no final da tarde desta quinta-feira (23).

A vítima contou para a PM que furtaram um tablet e a carteira dele, com documentos pessoais e cartão de crédito do Banco do Brasil, que nos dias 22 e 23 deste mês recebeu notificações de compras efetuadas pela internet.

