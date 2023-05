PM de Arapongas apreende ecstasy e prende jovem de 25 anos

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A apreensão aconteceu na noite desta quinta

Um jovem, de 25 anos, foi preso e deve responder por tráfico de drogas em Arapongas. A Polícia Militar (PM) apreendeu comprimidos de ecstasy ao abordar o suspeito no Jardim Primavera, na noite desta quinta-feira (4).

continua após publicidade .

Conforme a PM, a equipe de operação com cães flagrou um motociclista realizando ultrapassagem pela direita e 'furou' o sinal vermelho no cruzamento da Avenida Gaturama com a Rua Perdizes.

- LEIA MAIS: Motorista em alta velocidade derruba maconha em estrada de Rolândia

continua após publicidade .

Ao perceber a viatura, o rapaz tentou fugir, mas foi abordado na Rua Uirapuru. Durante revista pessoal, foi encontrado 20 comprimidos de ecstasy. Ele disse que estava apenas transportando a droga para outra pessoa, que trabalha em uma lanchonete na Rua Tucanos.

O jovem foi preso e a droga apreendida.

fonte: Silvia Vilarinho





continua após publicidade .

O que é ecstasy?

O ecstasy é uma droga psicoativa, conhecida quimicamente como 3,4-metilenodioximetanfetamina e abreviada por MDMA. O ecstasy foi produzido por uma indústria farmacêutica no ano de 1914 com o intuito de ser utilizado como supressor do apetite, mas nunca foi utilizado para essa finalidade. Nos anos 60, começou a ser utilizado por psicoterapeutas para elevar o ânimo de pacientes; e na década de 70 passou a ser consumido recreativamente, sendo disseminado principalmente entre estudantes universitários. O uso dessa droga é proibido em vários países, inclusive no Brasil.

Embora esse modo de utilização não seja mais empregado, o ecstasy pode ser injetado via intravenosa. Atualmente o consumo ilegal de ecstasy tem sido realizado na forma de comprimidos via oral.

O efeito do ecstasy pode durar em média oito horas, mas isso varia de acordo com o organismo. Em pessoas que possuem maiores quantidades de enzimas metabolizadoras, o efeito do ecstasy pode durar menos tempo. À medida que as enzimas do organismo metabolizam as toxinas, elas produzem também metabólitos ativos que continuam exercendo atividade psicoativa, como se fosse a própria droga, mas com efeitos não muito agradáveis, que podem durar por mais algumas horas.

continua após publicidade .

Os usuários dessa droga sentem aumento do estado de alerta, maior interesse sexual, sensação de bem-estar, grande capacidade física e mental, euforia e aumento da sociabilização e extroversão.

Após o uso da droga ocorrem alguns efeitos indesejados, como aumento da tensão muscular e da atividade motora, aumento da temperatura corporal, enrijecimento e dores na musculatura dos membros inferiores e coluna lombar, dores de cabeça, náuseas, perda do apetite, visão borrada, boca seca, insônia, grande oscilação da pressão arterial, alucinações, agitação, ansiedade, crise de pânico e episódios breves de psicose. O aumento no estado de alerta pode levar à hiperatividade e à fuga de ideias. Nos dias seguintes ao uso da droga o usuário pode ficar deprimido, com dificuldade de concentração, ansioso e fatigado."

Siga o TNOnline no Google News